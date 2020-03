Bollate, l'auto prende fuoco mentre la sta parcheggiando: muore a 34 anni

Un ragazzo di 34 anni ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell'incendio della sua auto. Il tragico incidente è accaduto domenica pomeriggio, poco prima delle 18, a Cassina Nuova di Bollate, in via San Bernardo. Sul posto sono subito accorsi 118, con ambulanza e automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Il giovane è morto nella giornata di lunedì a causa delle gravissime ustioni riportate.

La vittima stava parcheggiando l'auto vicino a casa, dove vivono anche i suoi genitori, quando il veicolo ha preso fuoco verosimilmente a causa di un corto circuito. A riferirlo i militari di Bollate.

I residenti vedendo la macchina avvolta nelle fiamme hanno lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta un'équipe sanitaria che ha trasportato il 34enne all'ospedale Niguarda di Milano in ambulanza, in codice rosso. Purtroppo però il ragazzo, ricoverato in condizioni disperate, non ce l'ha fatta: martedì è spirato nel nosocomio cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.