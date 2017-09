Incendio di un'auto in strada: paura in via Cermenate

Viale Giovanni da Cermenate. Improvvisamente una vettura (una Ford Focus station wagon di colore scuro) prende fuoco: sono le sei di pomeriggio di martedì 26 settembre.

Tanta paura ma, lo diciamo subito, nessuna grave conseguenza per le persone.

Sul posto - all'incrocio con via Montegani - si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con gli estintori.

Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) non segnala l'invio dei sanitari in viale Cermenate: secondo le informazioni dei vigili del fuoco, non ci sono stati feriti. La circolazione - all'ora di punta - ha subìto qualche rallentamento, conseguente all'occupazione della carreggiata per completare le operazioni di spegnimento delle fiamme.