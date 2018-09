Parcheggia l'auto e va al bar per bere un drink: gli fanno esplodere la Jaguar, auto distrutta

Poco dopo essere entrato nel locale ha sentito un boato, un'esplosione. E una volta in strada ha capito subito cosa stava accadendo.

L'auto di un uomo di Caronno Pertusella, un cittadino italiano senza nessun precedente, è stata bruciata lunedì sera in via Alcide de Gasperi a Rho. Verso le 10, stando a quanto finora accertato dalla polizia, il signore ha lasciato la sua Jaguar parcheggiata in strada ed è entrato in un bar per bere un drink.

Pochi attimi dopo, lui e gli altri clienti sono stati spaventati da un forte boato che si è sentito distintamente in tutta la zona. Uscito dal locale, l'uomo si è accorto che quell'esplosione era arrivata proprio dalla sua macchina, che è stata distrutta dalle fiamme nonostante l'intervento dei vigili del fuoco.

Pompieri e poliziotti hanno trovato accanto all'auto una bottiglietta con tracce di liquido infiammabile, probabilmente benzina. Praticamente certa, quindi, la mano dolosa dietro il rogo. Gli agenti hanno ascoltato a lungo il proprietario dell'auto per capire chi possa aver deciso di distruggere la sua auto.