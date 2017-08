Incendio distrugge due auto: alta colonna di fumo nero

Un'alta colonna di fumo nero e due auto distrutte dalle fiamme. È il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto in un parcheggio di via Pini angolo via Rombon a Milano (zona Lambrate).

Secondo una primissima ricostruzione sembra che il rogo sia divampato intorno alle 15.20 da una una Fiat Punto posteggiata e successivamente si sia esteso a una Smart Forfour. Le fiamme sono state domate dai vigili del fucoo del comando provinciale di Milano, intervenuti con un'autopompa. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati: solo diverse persone spaventate dall'alta colonna di fumo visibile a diverse centinaia di metri.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare l'incendio. Sul caso sono in corso accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Milano. Nella notte tra martedì e mercoledì un'automobile parcheggiata in via Pacini è stata distrutta da un rogo doloso.