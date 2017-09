Incendio a Saronno, a fuoco sei auto sul tetto del municipio. E' doloso

Un incendio si è propagato alle due di notte sul tetto del Municipio a Saronno, città della provincia di Varese molto vicina a Milano. L'incendio ha distrutto sei Fiat Panda e Fiat Punto, tutte di proprietà dell'amministrazione comunale, e ha danneggiato la vettura del segretario comunale.

Tutto il centro della città si è accorto delle fiamme, anche perché sono stati uditi distintamente alcuni botti che hanno svegliato numerosissimi residenti. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e in circa due ore hanno spento il rogo.

Il mancato innesco sulla Punto del segretario comunale ha consentito - riferisce ilSaronno.it - di capire la modalità, dolosa, dell'incendio: i responsabili (per ora ignoti) hanno mandato in frantumi il finestrino, sparso benzina e gettato l'innesco per sprigionare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri, che indagheranno esaminando anche i filmati di videosorveglianza.

Le fiamme hanno interessato anche la copertura - in plastica - del tetto dell'edificio, ma non hanno provocato danni strutturali.