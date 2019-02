Incendio a Nerviano, auto con coppia a bordo distrutta nel rogo: colonna di fumo nel cielo

Incendio martedì mattina a Nerviano, nel Milanese. Alle 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto - una Opel Corsa - è andata a fuoco ed è stata distrutta dalle fiamme.

A bordo del veicolo, che era in movimento, c'erano un uomo e una donna, che sono riusciti a mettersi in salvo dopo che il conducente, alla vista del fumo, ha fermato l'auto in via Carlo Porta, nel parcheggio del cimitero nella frazione di Garbatola.

Il rogo ha causato una densa colonna di fumo nero, visibile a centinaia di metri di distanza. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno poi spento l'incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Foto - L'auto distrutta dalle fiamme