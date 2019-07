Notte di fuoco a Milano, sei auto distrutte dalle fiamme a Maciachini: piromane in azione

Sei auto avvolte e distrutte dalle fiamme. Tutto in pochi minuti. Tutto a distanza di poche centinaia di metri. E se le cause, per usare il gergo della polizia "sono ancora in via di accertamento" per gli investigatori l'ipotesi più probabile è una sola: un piromane. È successo in zona Maciachini a Milano nella notte tra lunedì e martedì 23 luglio. E sul caso stanno indagando i gli agenti della Questura di Milano.

Incendio in via Bernardino De Conti a Milano

La notte di fuoco di Maciachini è iniziata poco prima della 1.30. Era la 1.24 quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, allertati dai residenti, sono intervenuti in via Bernardino De Conti per spegnere un incendio che aveva avvolto due auto. Il rogo è stato domato in pochi minuti mentre a poco più di 350 metri il bagliore delle fiamme illuminava le facciate dei palazzi.

Milano, incendio in via Pavoni

Era la 1.37 quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco di via Messina è arrivata un'altra chiamata per altre quattro auto che stavano andando a fuoco in via Pavoni. Un incendio particolare: le macchine in questo caso andavano a fuoco in modo alternato: una sì e una no. Anche in questo caso i pompieri sono intervenuti con tre autobotti e hanno spento l'incendio.

Le indagini

Sul caso sono in corso le indagini. I caschi rossi hanno eseguito i rilievi per capire se vicino alle carcasse ci siano tracce di un "accelerante". Tradotto? Benzina o qualsiasi altro liquido infiammabile utilizzato da un piromane. Atti che poi finiranno nelle mani degli investigatori di via Fatebenefratelli che hanno avviato le indagini.

E non è escluso che dietro agli incendi si nasconda lo stesso piromane che ha incendiato quattro auto in via Bernardino De Conti nella notte di giovedì 18 luglio.