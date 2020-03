Incendio a Milano, un'auto a fuoco in zona Portello

Incendio in via Achille Papa, zona piazzale Accursio nel pomeriggio di lunedì 9 marzo, verso le 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano Messina.

Ad andare a fuoco, per ragioni ancora in fase di accertamento, è stata un'auto parcheggiata. Intervenuto per spegnere le fiamme un mezzo dei pompieri con cinque uomini. Un'alta colonna di fumo si è levata al cielo, divenendo visibile in tutta la zona. Non risultano persone coinvolte nel rogo.