Notte di roghi a Milano: in un'ora bruciano tre auto e uno scooter in diverse zone della città

Uno scooter in zona Farini. Due macchine a Barona. Un'altra auto in zona Quarta Oggiaro. Tutto bruciato, tutto distrutto dalle fiamme.

Notte di incendi a Milano, teatro di tre diversi roghi avvenuti tra l'una e le due in tre diversi punti della città.

Il primo incendio è divampato alle 1.03 in via Medardo Rosso, dove a bruciare è stato uno scooter Scarabeo, senza targa. All'1.20 teatro del rogo è stato viale Faenza, con le fiamme che hanno distrutto una Renault Scenic e una Seat Ibiza. Poco meno di mezz'ora dopo, invece, ad andare a fuoco è stata una Smart, che era parcheggiata in piazza Pompeo Castelli.

Tutti gli incendi sono stati domati dai vigili del fuoco, che per il momento non avrebbero trovato resti di possibili inneschi. Dalla Questura, ad ora, trattano i tre eventi come casi separati, ma non è escluso che dietro possa esserci la mano dolosa di un piromane, tanto che gli agenti stanno cercando immagini di eventuali telecamere comunali che possano aver ripreso il momento dei roghi.

Soltanto la settimana scorsa, proprio la polizia aveva arrestato un uomo di cinquanta anni accusato di aver incendiato un'auto e uno scooter in centro a Milano. L'uomo - che è sospettato di un'altra trentina di roghi - si trova ancora in carcere.