Incendio nella notte a Rozzano: tre auto vengono distrutte dalle fiamme

Tre auto nella notte, per cause da accertare, hanno preso fuoco in via Larici a Rozzano. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.

Non sono ancora ben chiare le cause anche se, dai primi accertamenti, parrebbe un rogo di origine dolosa. Ma stanno indagando le forze dell'ordine. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano hanno avuto ragione delle fiamme in poco tempo.

Non ci sarebbero persone ferite o intossicate.

Si cercherà ora di capire, anche con l'uso dei video di sorveglianza, che cosa sia avvenuto.

