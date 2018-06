Incendio a Settimo: quattro auto distrutte, due settimane fa altre nove macchine bruciate

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Alba di fuoco a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese. Verso le sei, per cause al momento ancora da accertare, un rogo è divampato nel parcheggio sotto il condominio al civico 16 di via Don Minzoni.

Le fiamme, violentissime, hanno praticamente devastato tre macchine - tutte in sosta una accanto all'altra - e pesantemente danneggiato una quarta vettura.

Sul posto, allertati dai residenti, sono immediatamente arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che in pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme. Nonostante il rapido intervento dei pompieri, tre delle quattro auto sono state letteralmente divorate dal rogo.

Scene molto simili erano avvenute lo scorso 28 maggio - soltanto undici giorni fa - in via Airaghi, a settecento metro da via Don Minzoni. Quella notte a bruciare, in tre distinti roghi, erano state quattro macchine e i residenti - allora come oggi - sui social avevano chiesto più controlli e più telecamere. Sul caso indagano i carabinieri di Rho.