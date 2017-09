Incendio ad un autobus Atm in viale Famagosta

Principio di icendio ad un autobus di Atm della linea 71 nel pomeriggio di domenica 10 settembre.

E' successo intorno alle sei e un quarto in viale Famagosta, all'angolo con via San Vigilio. Il conducente del mezzo si subito accorto delle fiamme, partite dal vano motore, e ha fermato il bus per fare scendere i pochi passeggeri a bordo. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato lo sprigionamento del fuoco.

L'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) non segnala interventi in loco da parte della polizia locale.