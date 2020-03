Milano, incendio devasta bus Autoguidovie a Melzo: paura per autista e passeggeri | Foto

Un bus di Autoguidovie che va a fuoco. L'arrivo di vigili del fuoco e dei mezzi del 118 a sirene spiegate. Attimi di paura per un incendio in largo Gramsci a Melzo, Milano.

Succede nel primo pomeriggio di martedì. Poco prima delle 14, per cause ancora da accertare, il pullman si è incendiato. Ad andare a fuoco, stando a quanto rivelato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stata la parte posteriore del mezzo pubblico. Dove si trova il motore. La colonna di fumo si è innalzata alta in cielo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Gorgonzola con un'autobotte e un'autopompa, che hanno domato le fiamme senza difficoltà. Il rogo per fortuna non ha lasciato alcun ferito, stando a quanto confermato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto è arrivata con un'ambulanza. Soccorso sul posto l'autista del mezzo. Nessun passeggero è rimasto coinvolto.

Il traffico è stato bloccato lungo la via per permettere ai soccorritori di lavorare.

Foto e immagini dal gruppo Facebook Sei di Melzo se.... (Official Group)