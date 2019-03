Incendio bus sulla Paullese: autista dà fuoco al mezzo con una scolaresca: "Voglio vendicare i morti in mare"

Un incendio ha distrutto un autobus di linea di Autoguidovie a San Donato Milanese. È successo intorno alle 11.50 di mercoledì 20 marzo sulla strada provinciale 415 Paullese, tra Peschiera e San Donato.

Secondo quanto trapelato pare che il conducente, di origini senegalesi, abbia dato fuoco al mezzo dopo aver gettato liquido infiammabile, probabilmente benzina, lungo il corridoio e sui sedili. A bordo del mezzo pare non ci fosse nessun passeggero: l'uomo avrebbe fatto scendere tutti, tra questi anche una scolaresca, prima di compiere il folle gesto. Secondo le prime informazioni raccolte da MilanoToday l'autista, fermato dalle forze dell'ordine, pare abbia urlato che voleva farla finita per vendicare i morti in mare.

Sul posto sono intervenuti circa otto mezzi dei vigili del fuoco, mentre l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso quattro automediche, undici ambulanze e l'elisoccorso. Per il momento non risultano feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e gli agenti della polizia di stato.