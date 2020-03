Incendio nella notte devasta 5 pullman in un deposito

Un incendio di vaste dimensioni, sabato sera, ha distrutto 5 pullman di Autoguidovie, l'azienda che si occupa di trasporti extraurbani.

Il fatto è avvenuto in via Marignano (zona Rogoredo), a Milano, da dove partono le corse per il Sudmilano. I pompieri sono intervenuti sul posto con tre mezzi. Non ci sarebbero, a quanto risulta, feriti o intossicati. Sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di un episodio accidentale o doloso.

Due anni fa un altro incendio, probabilmente di origine dolosa, si era sviluppato sempre nel deposito di via Marignano, coinvolgendo alcuni mezzi.

Negli scorsi giorni, per la sicurezza sanitaria dei propri autisti, aveva "transennato" le postazioni di guida per evitare i contagi da coronavirus.