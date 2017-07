Incendio sull'Autostrada A8 Milano-Varese: brucia una bisarca, alta colonna di fumo | Foto

Incendio sull'Autostrada A8 Milano Varese nel pomeriggio di martedì 4 luglio. Secondo le prime informazioni un'aubomobile a bordo di una bisarca (speciale camion in grado di trasportare autoveicoli) è andata a fuoco intorno alle 14 nel tratto tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano per le operazioni di spegnimento. Per il momento non è ancora chiaro quanti veicoli siano andati distrutti o abbiano subito danni. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non ci sono né feriti né intossicati.

Traffico in tilt sulll'autostrada

Società Autostrade sul proprio sito web segnala code sia nel tratto interessato dall'incendio sia in direzione opposta, tra il nodo A8/A4 Torino-Trieste e Fiera Milano, per curiosi.

Episodi simili

Un incendio simile era avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 luglio a Cologno Monzese: un rogo aveva distrutto tre auto e un furgone; i veicoli erano stati parcheggiati su un ponte al di sopra della Tangenziale Est di Milano.