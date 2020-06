Si vendica della famiglia che le dà lavoro: badante incendia due auto, arrestata

Era doloso l'incendio che, nel mese di agosto 2019, ha distruttto due automobili nel cortile di una abitazione di Abbiategrasso, nella Città metropolitana di Milano. I carabinieri hanno effettuato le indagini e alla fine hanno arrestato la donna ritenuta responsabile del gesto. Si tratta di una ucraina di 49 anni.

Secondo la ricostruzione dei militari abbiatensi, la donna - collaboratrice familiare in quella casa - aveva il "dente avvelenato" contro la famiglia datrice di lavoro. Così ha pensato di "vendicarsi" dando fuoco alle auto intestate a madre e figlia, rispettivamente di 63 e 30 anni.

Indagata e poi arrestata

L'incendio si è sviluppato nella serata del 15 agosto nel cortile di un'abitazione in via Silvio Pellico, danneggiando anche un portico e un box adiacenti. La donna è stata indagata già a settembre del 2019 e, venerdì 19 giugno, nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.