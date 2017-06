Incendio in piazzale Baiamonti a Milano, a fuoco il deposito rifiuti di un supermarket

Incendio in Piazzale Baiamonti a Milano nel pomeriggio di lunedì 19 giugno. A fuoco il deposito rifiuti di un supermarket all'interno di un cortile proprio davanti alla nuova sede della Fondazione Feltrinelli. Ingenti sono stati i danni allo stabile.

Un'alta colonna di fumo scura è stata visibile da gran parte della città e in tutta Porta Nuova. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco con cinque mezzi tra autopompe e un'autoscala. A supporto anche la polizia di Stato e un mezzo del 118, anche se non si segnalano feriti o intossicati.

Dalle prime e sommarie indagini, secondo quanto riportato a MilanoToday dalle forze dell'ordine, potrebbe essere stato un mozzicone di sigaretta ardente, lanciato su alcuni cartoni accatastati, ad aver innescato il rogo che si è rapidamente propagato nel retro del supermercato.

VIDEO | Vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme sono state domate in poco tempo dai vigili del fuoco milanesi. Si tratta del terzo incendio di dimensioni rilevanti in poche ore nel Milanese. Domenica erano andati a fuoco il tetto di un'azienda in zona Opera e alcuni rifiuti nell'ex Cava Ronchi a Baranzate. In entrambi i casi, per fortuna, non ci sono stati feriti. Tuttavia, per precauzione, i sindaci hanno invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre per qualche ora.