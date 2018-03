Incendio di una baracca, muoiono 100 pulcini

Una baracca in legno ha preso fuoco a Lainate nel tardo pomeriggio di giovedì 1 marzo, in via Litta.

E' successo dopo le sei. A prendere fuoco è stata una baracca. Le fiamme hanno invaso anche il vicino orto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con due autobotti e un mezzo per un totale di dieci uomini sul posto.

Purtroppo le fiamme hanno devastato la struttura, nella quale vi erano circa cento pulcini, tutti morti. Nessuna persona è rimasta ferita.