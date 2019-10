Incendio in centro a Milano, nove auto avvolte e distrutte dalle fiamme in via Barbavara

Lingue di fuoco alte oltre cinque metri. E tanta paura. È successo all'alta di mercoledì 9 ottobre in via Barbavara a Milano (zona Piazzale Cantore) dove un incendio ha avvolto e distrutto nove auto parcheggiate lungo la strada.

Tutto è accaduto un attimi prima delle 5.30, sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento Sardegna con diverse autobotti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme il comando provinciale del 115 di Milano, interpellato da MilanoToday, non si sbilancia. Tutte le ipotesi sono aperte: dall'atto doloso al cortocircuito. Sul caso, comunque, sono in corso indagini da parte degli agenti della Questura di Milano.