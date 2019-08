Incendio in via Bergamo, fiamme avvolgono lo scantinato di un palazzo: pompieri in azione

Incendio in via Bergamo a Milano nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto. Le fiamme sono divampate intorno alle 17.15 e hanno avvolto uno scantinato all'altezza di un palazzo al civico 2.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il palazzo è stato evacuato e via Bergamo chiusa al traffico dalla polizia locale. Le fiamme sono state domate ma al momento non è chiaro cosa le abbia fatte divampare, fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.

A causa della chiusura della strada è stato deviato anche il percorso del tram 16.