Incendio a Milano nel deposito rifiuti, il rogo brucia ancora. Comune: "Chiudere le finestre"

Lunedì mattina era ancora visibile lla colonna di fumo. Dopo una notte di lavoro, l'incendio è scoppiato alle 20.30, le fiamme continuavano a bruciare, anche se con meno intensità, ancora all'alba. Il rogo è divampato in via Dante Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca.

L'incendio ha riguardato un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è ancora molto alta e i vigili del fuoco, presenti sul posto con numerosi mezzi, hanno faticato parecchio. La ditta coinvolta è la Ipb srl, azienda che si occupa di "stoccaggio rifiuti e lavorazione inerti". E' il 17esimo incendio che riguarda depositi del genere da inizio del 2018 in Lombardia.

Incendio a Milano: tenere chiuse le finestre

"Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa, fatto insieme il punto alle ore 1.15 del 15 ottobre con Ats, Arpa e VVFF - ha fatto sapere Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano - si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell'incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. Si prevede che l'incendio durerà per tutta la giornata di lunedì 15 ottobre".

Le forze dell'ordine hanno rintracciato i proprietari degli stabili per iniziare le indagini sulle cause del devastante rogo, e capire se siano accidentali o dolose. Sul posto è intervenuto anche il 118 con numerose ambulanze per precauzione.