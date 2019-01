Il modem del computer va in corto circuito, fiamme e fumo: intossicati madre e figlio

Lei è finita al Sacco, intossicata e ustionata. Lui è stato ricoverato al Niguarda, anche lui con problemi respiratori e bruciature.

Capodanno da dimenticare per madre e figlio - cinquantadue e venti anni -, che martedì sera sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dopo un incendio avvenuto nella loro abitazione, un appartamento in via Manzoni a Buccinasco.

Stando ai primi accertamenti, le fiamme si sarebbero originate da un corto circuito al modem del computer, che era stato lasciato accanto a una bottiglia di alcol. La scintilla avrebbe quindi dato vita a una fiammata e al successivo incendio, che ha riempito l'abitazione di fumo acre.

A dare l'allarme sono stati proprio mamma e figlio, soccorsi dai vigili del fuoco e dai medici del 118. I due, che hanno riportato qualche lieve ustione e che sono rimasti intossicati, sono stati portati in ospedale, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.