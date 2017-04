Incendio sulla Pedemontana, bus in fiamme: mezzo divorato dal rogo e traffico in tilt | Video

Incendio lunedì mattina sulla Pedemontana lombarda. Verso le 10.30, per cause ancora in corso di accertamento, un autobus che viaggiava in direzione Milano ha preso fuoco nel tratto compreso tra l’innesto per l’A9 e Lazzate, nel territorio di Cislago.

Secondo le prime informazioni, l’autista del mezzo sarebbe riuscito ad accostare in tempo, prima che il pullman venisse divorato dal rogo. Lo stesso incendio, subito domato dai pompieri, ha causato alcune esplosioni sentite distintamente dai testimoni.

Sulla Pedemontana sono intervenute un'autopompa e un'autobotte dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e diversi mezzi di soccorso del 118. Al momento non si hanno notizie di feriti: sembra che l'autista, dopo aver fermato il pullman, sia riuscito a far scendere i passeggeri, una comitiva di cinquanta turisti tedeschi.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico, con la Pedemontana che è completamente bloccata verso Milano. Rallentamenti vengono segnalati anche nella direzione opposta per curiosi.