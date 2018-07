Incendio nella ditta di rottamazione a Bussero, tutta la notte per spegnerlo

Incendio scoppiato a Bussero (nell'hinterland est di Milano) nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 luglio. Le fiamme sono divampate dopo mezzanotte e mezza in via Napoli, all'interno di una ditta che si occupa di raccogliere materiale, in prevalenza ferroso.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Milano con automezzi e squadre. Le operazioni per spegnere l'incendio sono proseguite per tutta la notte.

Allertato anche il 118 che ha inviato un'ambulanza a scopo preventivo: ma, secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale emergenza urgegnza), nessuno è rimasto ferito. Al momento dello scoppio dell'incendio nessuno era presente nella ditta.