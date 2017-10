Incendio alla Barriera Sud: camion che trasporta carta devastato dalle fiamme. Foto

Un incendio scoppiato per cause ancora in corso d'accertamento ha distrutto un camion che trasportava carta.

Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte nel tratto di strada che dalla Barriera Sud di Melegnano, Autostrada A1, porta all'intersezione della Teem.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autobotte e un'autopompa. Il lavoro dei pompieri è durato fino alle due.

Fortunatamente l'incendio non ha provato feriti, né intossicati.