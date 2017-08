Incendio devasta un camion, bloccata la Tangenziale Ovest di Milano: traffico in tilt

Un camion distrutto dalle fiamme e la Tangenziale Ovest bloccata in entrambi i sensi di marcia. È il bilancio di un incendio divampato nella serata di giovedì 17 agosto sul raccordo attorno a Milano all'altezza di Opera (sotto le immagini del rogo di Davide Garbellini/MilanoToday).

Le fiamme si sono propagate intorno alle 19.50 mentre il mezzo pesante, guidato da un uomo di 60 anni, stava percorrendo il tratto tra la Strada Statale della Val Tidone verso l'innesto con l'Autostrada A1. Resosi conto dell'incendio, l'autista si è fermato sulla corsia d'emergenza e ha lanciato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al camionista, lievemente intossicato.

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l'incendio nella motrice. Per permettere le operazioni di soccorso è stata bloccata la circolazione in entrambi i sensi di marcia sulla Tangenziale Ovest, causando qualche coda.