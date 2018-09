Incendio al campo rom regolare di via Bonfadini: fiamme altissime

Grosso incendio nella serata di martedì 18 settembre al campo rom di via Bonfadini. Secondo quanto si apprende, il campo interessato è quello regolare, costituito dal Comune di Milano nel 1987 al civico 39 della via, una specie di "isola" tra i binari ferroviari.

Le fiamme si sono subito alzate ed erano ben visibili dai quartieri vicini. Nella mattinata del 19, nell'aria persisteva un odore di bruciato. La polizia, riferendo che a bruciare sono stati cumuli di immondizia e parte della recinzione esterna, presume che sia stato appiccato dagli stessi abitanti del campo, dove vivono decine di persone in baracche e casette originariamente abusive ma in gran parte condonate per stato di necessità.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e le forze dell'ordine per raccogliere riscontri su quanto avvenuto nell'area, che è grande circa 7.500 metri quadrati.