Incendio in via Candiani: fiamme devastano un appartamento al secondo piano | Foto

Incendio in via Candiani a Milano. Nella notte tra sabato e domenica 16 luglio le fiamme hanno devastato un appartamento al secondo piano di una palazzina in zona Bovisa.

Incendio in via Candani a MIlano: persone intossicate

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano intervenuti con due autopompe, autoscala carro soccorso. Sul posto anche i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica che hanno prestato soccorso alle persone rimaste intossicate. Fortunatamente nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la causa che ha fatto divampare le fiamme. Sul posto anche la polizia di Stato. Poche ore prima, nella giornata di sabato, un incendio aveva devastato un palazzo di via Palmieri.