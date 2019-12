Incendio in un capannone, pompieri in azione. Rischio amianto

Incendio in un capannone di via dell'Agricoltura a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Le fiamme sono divampate improvvisamente in un locale di circa trenta metri quadrati, dopo le due del pomeriggio del 24 dicembre.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco con quattro squadre oltre al nucleo Nbcr di Milano per effettuare verifiche sull'eventuale presenza di amianto nel capannone.

Secondo quanto viene comunicato, l'intervento dei pompieri per spegnere le fiamme è durato fino a circa le cinque di pomeriggio. Non sono stati segnalati feriti.