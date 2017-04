Incendio al capannone, distrutti 15 mezzi per la raccolta dei rifiuti

Incendio doloso nella notte tra il 23 e il 24 aprile a Gaggiano, nel Sud Ovest di Milano, nella sede della Sasom (Società Ambiente del Sud Ovest Milanese).

Quindici mezzi aziendali sono andati distrutti. La società si occupa di raccolta rifiuti e igiene in diversi Comuni, quasi tutti della provincia di Milano: Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Noviglio, Rosate, Vernate, Vermezzo, Zelo Surrigone e Zibido San Giacomo, oltre a Rognano (Pavia).

La società ha diffuso un comunicato nel quale si scusa con gli utenti per eventuali ritardi operativi. L'incendio, sul quale indagano i carabinieri, rischia di mettere in ginocchio la raccolta dei rifiuti e la pulizia del verde pubblico e delle strade, almeno nel breve periodo. Sasom sta già cercando nuovi mezzi per sostituire quelli andati distrutti.

Si parla di un milione di euro di danni, ma la cifra potrebbe arrivare al milione e mezzo. Secondo alcune informazioni, sarebbe stata tagliata una rete per entrare nel recinto del magazzino. Tra i mezzi andati a fuoco, spazzatrici, compattatori, gru e vasche. Il capannone sarebbe invece - tutto sommato - in buone condizioni ma le autorità e la dirigenza sono in attesa di una perizia statica.