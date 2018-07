Incendio al carcere Beccaria, una ventina di intossicati

Incendio al carcere minorile Beccaria di Milano, in via Calchi Taeggi (Bisceglie). E' scoppiato verso le sei e un quarto di pomeriggio di sabato 7 luglio. Il bilancio è di una ventina abbondante di intossicati, fortunatamente in modo lieve. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe divampato per un gesto volontario: per protesta qualcuno avrebbe appiccato il fuoco a delle lenzuola o materassi.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme rapidamente, ma si segnala un po' di trambusto nel mettere in sicurezza tutti i giovani detenuti nell'area interessata, portati in cortile con alcuni momenti di tensione. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato alcuni degli intossicati nei pronto soccorso del Fatebenefratelli, del San Carlo e del San Paolo per ulteriori accertamenti sul loro stato.