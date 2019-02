Caricabatterie del cellulare difettoso provoca incendio: devastato appartamento a Milano

Le fiamme sarebbero partite da un caricabatterie del cellulare lasciato attaccato alla presa della corrente elettrica. Forse perché era difettoso ma non è chiaro. E' la polizia ha rivelare la presunta causa dell'incendio che giovedì sera ha distrutto un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Alessandro Volta, zona Brera a Milano.

L'incendio in zona Brera

Per fortuna, nonostante diverse persone fossero nell'edificio al momento del rogo, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Tutti hanno evacuato in tempo lo stabile riversandosi in strada.

La casa è abitata da studenti che, al momento dell'incendio, erano fuori. I giovani sono stati sentiti dalle forze dell'ordine per ricostruire le cause.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con autoscale e autopompe, hanno domato le fiamme in poco tempo, mettendo in sicurezza l'area. Non si è reso necessario il trasporto di nessuno in ospedale.