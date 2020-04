Incendio a Caronno Pertusella, cascinale avvolto e distrutto dalle fiamme: si indaga

Incendio a Caronno Pertusella. Un cascinale di via Adua è stato avvolto e devastato dalle fiamme nella notte tra martedì e mercoledì 1° aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 23.30 e sul posto sono intervenuti sette automezzi dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Milano e dai vicini distaccamenti di Saronno e Busto Arsizio. L'incendio che fortunatamente non ha causato feriti, ha completamente distrutto la struttura e le macchine agricole che si trovavano all'interno ad eccezione di un trattore che il proprietario è riuscito a trarre in salvo prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri sono stati impegnati diverse ore per controllare l'incendio e arginare le fiamme per evitare che potessero coinvolgere edifici vicini. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto.