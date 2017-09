Grosso incendio a Milano nella notte: le fiamme devastano un campo con balle di fieno

Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 23 di martedì in via Caldera, tra Quinto Romano e Quarto Cagnino a Milano. Le fiamme hanno devastato diverse decine di balle di fieno che per fortuna erano lontane dalla struttura dell'omonima Cascina.

L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano è durato diverse ore. Al lavoro sei autopompe. Oltre a spegnere il fuoco, i pompieri hanno lavorato per evitare che le fiamme si propagassero verso i campi adiacenti del Parco delle Cave.

E' stato necessario chiudere la strada che porta verso la Cascina Caldera. Sul posto anche alcune pattuglie dei carabinieri. Si indaga adesso per capire l'origine del rogo - che potrebbe essere doloso - che fortunatamente non ha lasciato feriti, né intossicati. Salvati anche tutti gli animali del campo agricolo.

In poche ore gli abitanti e le forze politiche locali hanno cominciato a esprimere la loro solidarietà ai gestori della Cascina.