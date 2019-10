Pieve, piromani danno fuoco ai cassonetti dell'immondizia: filmati dalle telecamere

Le immagini sono chiare e sono in corso le indagini per dare un nome e un cognome ai due piromani che nella notte tra martedì e mercoledì 9 ottobre hanno cercato di dare fuoco a uno dei cassonetti dell’ecopoint di Via Fausto Coppi a Pieve Emanuele.

E se i piromani hanno agito intorno alle 2.30 l'allarme è scattato solo con le prime luci dell'alba, quando un netturbino si è presentato per la consueta raccolta dei rifiuti. "Oltre al gesto di assoluta inciviltà in sé, quello che lascia sbigottiti è la totale indifferenza delle persone: attraverso le telecamere, gli agenti della Polizia Locale hanno visto chiaramente come auto e passanti siano transitati dal luogo dell’incendio, ma non abbiano allertato alcuna autorità", si legge in una nota pubblicata su Facebook dall'amministrazione comunale.

Amaro il commento del Primo cittadino Paolo Festa: "I cittadini di Pieve Emanuele sono solitamente molto attenti a tutte le vicissitudini del nostro territorio, eppure questa notte ha vinto il menefreghismo totale, che personalmente valuto grave quasi al pari del gesto di accendere l’incendio. Le telecamere non mentono, tra tanti una signora questa mattina ha lasciato la sua spazzatura a fianco al fuoco come se tutto fosse normale: i colpevoli dell’incendio verranno presi e pagheranno, ma per l’indifferenza delle persone purtroppo non esiste pena".