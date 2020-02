Incendio a Cernusco sul Naviglio: appartamento in fiamme, sul posto pompieri e ambulanze

Un incendio è scoppiato giovedì mattina in un appartamento di Cernusco sul Naviglio, nella Città Metropolitana di Milano. Il rogo ha interessato un alloggio al terzo piano di un palazzo in via Don Luigi Sturzo al civico 11.

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano si sono precipitate sul posto per spegnere le fiamme. In via Don Sturzo anche i mezzi del 118, ambulanze e automediche.

Per il momento bocche cucite per quanto riguarda eventuali persone presenti nell'appartamento al momento dello scoppio dell'incendio; e nulla si sa, ancora, sulle cause del rogo.

(video di Max Russo)