Incendio a Cernusco sul Naviglio: la tragedia, mamma e figlia morte nel rogo

Tragedia a Cernusco sul Naviglio, giovedì mattina alle otto e mezza, per un incendio scoppiato in un appartamento di Cernusco sul Naviglio, nella Città Metropolitana di Milano. Il rogo ha devastato un alloggio al terzo piano di un palazzo di otto piani in via Don Luigi Sturzo al civico 11.

Due persone sono morte, secondo quanto riferisce Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza): si tratta di una donna di 86 anni, disabile, e della figlia di 51, che risulta in cura per motivi psichiatrici. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, l'anziana è stata trovata all'interno dell'appartamento, deceduta e completamente ustionata; la figlia, invece, era sul pianerottolo.

E sono 24 in tutto le persone coinvolte, di cui 14 hanno rifiutato il trasporto in ospedale; 4 sono state portate al pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio e 3 a quello di Melzo. Tra i coinvolti anche un disabile che, dopo una valutazione medica, non ha avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute due automediche, un'autoinfermieristica e sette ambulanze del 118, nonché i carabinieri e naturalmente i vigili del fuoco per domare le fiamme, con diverse squadre.

