Incendio in chiesa a Villa Cortese: dà fuoco al confessionale e scappa

Poteva sfociare in tragedia il gesto di un uomo di circa sessant'anni, domenica pomeriggio, a Villa Cortese (Milano). L'uomo è entrato nella chiesa di San Vittore, in via Patrioti, e, mentre erano in corso alcune cerimonie di battesimo, ha dato fuoco al confessionale per poi dileguarsi.

E' successo intorno alle cinque e mezza del pomeriggio. L'edificio è stato immediatamente messo in sicurezza dai vigili del fuoco, che si sono precipitati a Villa Cortese per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento stanno comunque proseguendo. La chiesa è stata evacuata.

Nessuna traccia, finora, del sessantenne, che però sarebbe conosciuto dalla gente del posto.