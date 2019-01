Incendio a Varedo, a fuoco lo store per bambini La Chiocciola

Spaventoso incendio scoppiato a Varedo nella serata di sabato 5 gennaio.

E' successo pochi minuti dopo le otto in via Circonvallazione 16. A prendere fuoco è stato il noto negozio di articoli per bambini La Chiocciola.

Sul posto ben 12 mezzi dei vigili del fuoco di Monza oltre ai cabinieri di Desio e ai mezzi di supporto del 118, un'ambulanza e un'automedica, anche se al momento non si ha notizia di feriti (video B&V Photographers).