Incendio a Rozzano, fiamme nel "The Space": cinema invaso dal fumo, 6 persone intossicate

Una densissima colonna di fumo nero nel cielo, ben visibile dalla vicinissima tangenziale ovest. E le stesse scene all’interno dei corridoi e dei locali, praticamente invasi dal fumo.

Incendio sabato pomeriggio a Rozzano, dove - verso le 16.30 - un rogo è divampato all’interno di un locale pulizie del multisala "The Space", la cui struttura ospita anche negozi e ristoranti.

Incendio al The Space di Rozzano: cinema evacuato

Le fiamme, stando alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, si sono originate da un corto circuito e hanno poi bruciato alcuni materiali plastici. Il rogo è stato spento quasi immediatamente, ma ha creato una nuvola di fumo che ha invaso i corridoi e tutti gli spazi della struttura, compreso il multisala.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, il carro aria e il carro soccorso. Gli stessi pompieri hanno immediatamente evacuato il The Space e il resto dei negozi, con oltre persone che sono state accompagnate all'esterno.

Rozzano, incendio al The Space: sei intossicati

Nella struttura di via Sandro Pertini sono intervenuti anche i soccorritori del 118, arrivati con tre ambulanze e un’auto medica.

I medici hanno visitato dieci persone - tutte con fastidi legati all'inalazione di fumo - e per sei di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale: tre sono ricoverati al San Paolo e tre all'Humanitas, ma sono tutti in buone condizioni.

I pompieri, dopo aver domato le fiamme, sono entrati in azione con alcuni “ventilatori” per cercare di ripulire il cinema e i negozi dal fumo.