Casa in fiamme a Cinisello: uomo gravissimo, grave anche il "vicino" che l'ha aiutato. Foto

Quando hanno visto il fumo entrare nell'appartamento hanno capito che stava succedendo qualcosa di serio. Così, senza pensarci due volte, hanno aperto la porta e sono intervenuti trovandosi difronte un uomo completamente tra le fiamme. E nel tentativo di salvarlo hanno messo a rischio la loro stessa vita.

Due uomini, un 58enne e un 53enne entrambi italiani, sono rimasti gravemente ustionati giovedì sera in un incendio che si è sviluppato verso le 23 in un casa al terzo piano del condominio al civico 3 di viale Friuli.

Stando a quanto finora accertato da carabinieri e vigili del fuoco, le fiamme sono divampate - per cause ancora tutte da accertare - tra la porta e il pianerottolo dell'abitazione del 58enne. A quel punto il rogo ha causato una nuvola di fumo che ha invaso la casa del vicino, che in quel momento era con un ospite: i due sono interventi e, mentre cercavano di spegnere l'incendio, l'ospite - un uomo di cinquantatré anni - è stato avvolto dalle fiamme.

Pesante il bilancio: il 58enne ha riportato ustioni sul 90% del corpo ed è finito al San Gerardo in codice rosso, mentre il secondo uomo ha ustioni sul 60% del corpo ed è ricoverato al Niguarda, anche lui in codice rosso.

Il lavoro dei carabinieri prosegue ora per accertare le cause che hanno innescato l'incendio.