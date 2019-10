Incendio a Cinisello, spazzatrice avvolta dalle fiamme in via Mariani: colonna di fumo nero

In pochi secondi le fiamme hanno avvolto l'auto spazzatrice e l'hanno distrutta alzando un'alta colonna di fumo nero. Fortunatamente non ci sono stati né ustionati né intossicati ma solo attimi di paura di apprensione.

Incendio a Cinisello Balsamo nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre: un macchinario per la pulizia delle strade è stato distrutto dalle fiamme intorno alle 16 in Via Mariani.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme, sembra che il mezzo fosse in movimento quando è divampato l'incendio. Sul luogo dell'incendio anche la polizia locale che ha transennato l'area.