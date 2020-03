Incendio a Cinisello, fiamme in un condominio: 3 intossicati, residenti 'in trappola' nel palazzo

Serata di paura quella di domenica a Cinisello Balsamo, teatro di un incendio divampato all'interno del condominio Aler al civico 15 di via del Carroccio, nel quartiere Sant'Eusebio. Le fiamme sono scoppiate verso le 23 nell'appartamento al primo piano del palazzo, al cui interno c'erano tre persone.

Il rogo ha distrutto l'abitazione e ha causato una densissima colonna di fumo nero, che ha "intrappolato" gli occupanti delle case ai piani superiori. I residenti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, che li hanno assistiti con l'ossigeno e li hanno portati fuori dall'edificio, mentre gli abitanti dell'abitazione in fiamme sono riusciti a uscire in strada da soli.

Il bilancio finale parla di tre persone intossicate, fortunatamente non in maniera grave e trasportate in ospedale a scopo precauzionale. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.

Sembra, stando ai primi accertamenti, che il rogo si sia originato da una candela caduta accidentalmente su un divano.