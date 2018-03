Cinisello Balsamo, paura per un incendio in un palazzo di via Beretta: 20 famiglie evacuate

Una ventina di famiglie in strada, evacuate a causa di una presunta fuga di gas, tre balconi distrutti dalle fiamme e tanta paura. È il bilancio di un incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì 26 marzo in via Aldo Beretta a Cinisello Balsamo, hinterland di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 2 del mattino, quando le fiamme hanno devastato tre balconi posti al primo, secondo e terzo piano dello stabile. Non solo: sono arrivate vicine anche a un contatore del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme.

Non solo. Durante le operazioni di spegnimento è stato evacuato a scopo preventivo due scale del palazzo: una ventina di famiglie sono dovute scendere in strada. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità poche ore dopo e intorno alle 3 tutti gli inquilini sono tornati nelle loro abitazioni. Secondo quanto trapelato la causa che avrebbe causato l'incendio sarebbe un mozzicone di sigaretta che avrebbe colpito una tenda.