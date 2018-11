Paura per un incendio a Civesio, San Giuliano Milanese: si temeva ci fosse una vittima

Attimi di paura per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento in una palazzina disabitata a Civesio, frazione di San Giuliano Milanese (Milano), lunedì mattina.

Per lungo tempo i vigili del fuoco hanno ricercato un uomo, che stando a quanto indicato da alcuni residenti della zona, usava la struttura come rifugio per passare le notti. Al termine delle ricerche non è stato trovato nessuno.

Sul posto hanno lavorato i pompieri del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. Sono ancora ignote le cause che hanno provocato il rogo.