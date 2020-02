Incendio in centro a Milano, fiamme al quinto piano di un palazzo in via Col di Lana

Incendio al quinto piano di un palazzo di via Col di Lana a Milano (zona Navigli) nella mattinata di venerdì 28 febbraio. Le fiamme sono divampate introno alle 11 e hanno alzato una spessa colonna di fumo nero visibile da diversi angoli della città.

Il rogo è stato domato dai pompieri di via Messina, intervenuti sul posto con due autopompe e l'autoscala. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti. I vigili del fuoco, inoltre, stanno valutando l'agibilità degli appartamenti del palazzo.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati gravi: i sanitari del 118, sul posto con un'automedica, hanno valutato solo una persona che però ha rifiutato di essere accompagnata in ospedale. Sul posto anche la polizia locale che ha transennato l'area.



Incendio a Cernusco sul Naviglio: madre e figlia uccise dalle fiamme

Nella giornata di giovedì, invece, un incendio in un palazzo Aler in via Don Luigi Sturzo a Cernusco sul Naviglio aveva ucciso una donna di 86 anni e la figlia disabile 51enne.