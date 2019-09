Incendio a Cologno Monzese, fiamme in uno sfasciacarrozze: bruciano 2mila litri di olio

Fiamme e un'alta colonna di fumo nero. Incendio alla Metal Mega in viale Spagna a Cologno Monzese nella tarda mattinata di mercoledì 25 settembre. Le fiamme sono divampate intorno alle 11.55 nel deposito di un'azienda che si occupa dello smaltimento di parti di automobili.

Il rogo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è alimentato da circa 2mila litri di olio esausto. Sono in corso le operazioni di spegnimento: sul posto sono al lavoro i pompieri con otto mezzi.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio. Per il momento l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati.