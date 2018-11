Incendio devasta il tetto di una villetta: attimi di paura per una nonna con due nipotini

Attimi di paura nel pomeriggio di sabato 10 novembre in via Fratelli Ricchini a Corbetta dove un incendio ha devastato il tetto di una villetta a schiera. Tutto è accaduto intorno alle 17 e in pochi attimi le fiamme hanno raggiunto le travi del tetto per poi danneggiare anche un'abitazione vicina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti: all'interno dell'abitazione c'erano un'anziana con due nipotini che fortunatamente sono subito usciti dalla casa, nessuno di loro è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Ancora da chiarire le cause che hanno fatto divampare le fiamme.