Milano, incendio nel campo rom di via Bonfadini: nube di fumo nero nel cielo

Incendio giovedì pomeriggio nel campo rom di via Bonfadini a Milano. Verso le 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, una roulotte che era parcheggiata all'interno dell'accampamento è andata a fuoco.

Il rogo, che ha distrutto il mezzo e tutto quello che c'era all'interno, ha causato una grossa nuvola di fumo nero ben visibile dai quartieri di Corvetto e Calvairate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi - le fiamme sono state domate in pochi minuti - e un'ambulanza, anche se nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Foto: La nube di fumo nero vista da Corvetto

Poche ore prima, un secondo incendio era avvenuto all'interno di una ditta chimica di Cuggiono, nel Milanese. Lì, un operaio di trentasei anni era rimasto ferito in maniere lieve.